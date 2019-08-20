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Торжественные школьные линейки пройдут в Подмосковье 2 сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Августа 2019, 11:41
Как проинформировала первый заместитель председателя правительства Московской области - министр образования региона Ольга Забралова, что 2 сентября запланированы торжественные линейки в образовательных учреждениях Подмосковья.
Забралова подчеркнула, что 2 сегодня пройдет торжественная линейка по всей Московской области. Андрей Юрьевич, прошу вашего поручения обеспечить комплексную безопасность, доступ родителей, надлежащую парковку, подвоз на автобусах детей.
Всего в текущем году в школы пойдут свыше 900 тысяч человек, из них 105 тысяч первоклассников.
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