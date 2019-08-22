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Откачку топлива из севшего в подмосковном поле самолета завершат в четверг
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Общество — 22 Августа 2019, 10:42
Как информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, что 22 августа планируется завершить откачку топлива из самолета Airbus, который остается в поле на территории подмосковного Раменского округа после аварийной посадки.
Отмечается, что в минувшие сутки специалисты подняли на пневматических подушках фюзеляж самолета для доступа к топливной системе. Было откачено 6,2 тонны топлива с нарастающим итогом в 11 тонн.
также 22 августа проведут подготовительные работы для демонтажа фюзеляжа с целью последующей доставки его частей на склад. Также на месте продолжат работу комиссия МАК и техническая служба «Уральских авиалиний».
15 августа самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском округе из-за попавших в оба двигателя птиц. Погибших в результате ЧП нет, за медпомощью обращались 76 человек.
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