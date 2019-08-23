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В Подмосковье к 1 сентября построят более 40 тротуаров к детсадам и школам
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Августа 2019, 10:24
Как информирует министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, что к началу учебного года к 40 школам и детским садам Подмосковья построят новые тротуары, их общая протяженность составит 6,6 километра.
Отмечается, что выполнение работ контролируется через автоматизированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик добавил, что после проведенного обследования подходов к школам и детским садам Московской области было принято решение о строительстве более 40 новых тротуаров. При составлении адресного перечня учитывались требования по безопасности дорожного движения. Для обеспечения безопасности дорожного движения будет обустроено 23 тротуара у школ, 18 подходов к детским садам и один тротуар к профессиональному училищу.
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