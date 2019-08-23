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Сделанный в ОЭЗ «Дубна» комплекс средств охраны «Кедр СМВ» принят на снабжение армии РФ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Августа 2019, 10:31
Как проинформировала пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области, что комплекс технических средств охраны «Кедр СМВ», который был разработан специалистами резидента особой экономической зоны «Дубна» компании «НПК Дедал», встал на защиту безопасности объектов особой для России важности – на суше и под водой.
Отмечается, что рприказом министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, после положительных результатов испытаний, разработанный инженерами предприятия «НПК Дедал» комплекс технических средств охраны «Кедр СМВ» принят на снабжение Вооруженных Сил России.
Он предназначен для построения систем комплексной защиты объектов различного назначения, в том числе объектов Вооруженных Сил I, II и III категории.
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