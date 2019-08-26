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Подмосковный Росреестр проведет семинар для застройщиков региона 28 августа
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Августа 2019, 12:31
Как информирует пресс-служба ведомства, что 28 августа 2019 года управление Росреестра по Московской области проведет обучающий семинар для застройщиков региона.
Отмечается, что специалисты подмосковного Росреестра расскажут представителям организаций девелоперов об основных аспектах государственной регистрации прав на объекты долевого строительства с учетом нововведений в законодательство.
На мероприятии также рассмотрят методологические, технологические и организационные вопросы осуществления государственного кадастрового учета многоквартирных домов и помещений в них.
Семинар будет проходить на площадке управления по адресу: город Москва, улица Поклонная, дом 13.
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