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Ночные температуры до 0 градусов ожидаются в Московском регионе на последней неделе лета
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Августа 2019, 12:33
Как проинформировал сотрудник центра погоды «Фобос», что последняя неделя лета в Москве и Подмосковье будет умеренно теплой, в середине недели ночью местами может похолодать до 0 градусов.
Отмечается, что сегодня в Москве ожидается переменная облачность без осадков, днем до 21-23 градусов тепла. Завтра в столицу придет холодный атмосферный фронт. Днем пройдут кратковременные дожди. Ожидается усиление северо-западного ветра, его скорость составит 5-10 метров в секунду, порывы до 11-16 метров в секунду.
Он отметил, что ночные температуры во вторник составят плюс 12-14 градусов в Москве и плюс 10-15 градусов в Подмосковье. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
В четверг в Московском регионе осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в плюс 6-8 градусов в Москве, по области - плюс 4-9 градусов, местами на востоке - до 0 градусов. Максимальная температура днем составит плюс 21 градус.
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