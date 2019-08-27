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Теплая погода без осадков ожидается на МАКС‑2019 в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Августа 2019, 11:14
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что со старта Международного авиационно-космического салона в Жуковском 27 августа и до его окончания 1 сентября в Московском регионе ожидается теплая погода, осадков практически не ожидается.
Отмечается, что 27 августа в Жуковском на аэродроме «Раменское» откроется МАКС-2019. Участие в летной программе примет рекордное количество пилотажных групп: восемь команд представят сложный и слаженный пилотаж на тяжелых истребителях, ударных вертолетах, реактивных и поршневых учебно-тренировочных самолетах. Хорошую погоду для полетов обеспечит антициклон.
Регион будет находиться под преобладающим влиянием антициклонов, по восточной периферии которых будут перемещаться атмосферные фронты.
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