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Знаки о работе передвижных комплексов фотовидеофиксации появятся на дорогах Подмосковья
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Общество — 27 Августа 2019, 11:17
Как информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, что на дорогах Московской области приступили к установке предупреждающих знаков о работе передвижных комплексов фотовидеофиксации.
Отмечается, что до конца осени в Подмосковье появятся 500 первоочередных знаков – на каждой дороге, где работают комплексы, планируется установка нескольких щитов в начале и в конце участка.
Несмотря на то, что правилами дорожного движения и ГОСТ не предусмотрена установка знаков в местах работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, Минтрансом области принято решение об установке подобных знаков.
Информационные щиты необходимы для своевременного предупреждения водителей о работе на дорогах комплексов фотовидеофиксации.
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