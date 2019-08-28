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На трех станциях Павелецкого направления МЖД до 30 августа не будут останавливаться поезда
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Общество — 28 Августа 2019, 12:20
Как информируется на официальной странице администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте», что на трех станциях Павелецкого направления МЖД до 30 августа не будут останавливаться поезда, в районе Домодедова будет изменено движение электричек в сторону Москвы.
Отмечается, что до 30 августа в Домодедове с 10:00 до 19:00 все электрички в сторону Москвы проследуют без остановок на платформах «Ситенка», «Жилево» и «Шугарово». Некоторым поездам отменены также остановки в «Михнево», «Привалово», «Вельяминово», «Барыбино» и на 52 километре.
Изменения связаны с капитальным ремонтом второго пути на участке Ступино – Жилево – Михнево.
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