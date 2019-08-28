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Движение электропоездов нормализовали на Киевском направлении МЖД после сбоя
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Августа 2019, 12:22
Как информируется на сайте Московской железной дороги, что пригородные поезда на Киевском направлении МЖД ввели в график после утреннего сбоя, на данный момент они курсируют по расписанию.
Отмечается, что утром 28 августа на железнодорожном переезде около станции «Внуково» заглох автобус. Из-за этого у ряда пригородных поездов Киевского направления увеличились интервалы следования.
Московская железная дорога ввела в график пригородные поезда Киевского направления, задержанные в результате заглохшего на переезде возле станции «Внуково» автобуса.
Специалисты МЖД приняли все необходимые меры для сокращения задержек и возвращения электричек в график.
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