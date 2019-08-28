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Воробьев подведет итоги месяца в эфире телеканала 29 августа
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Августа 2019, 12:23
Как информируется в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона, что губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 августа подведет итоги месяца в эфире телеканала «360», программа начнется в 19:00.
Отмечается, что вопросы можно задать с помощью хэштега #вопросгубернатору в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, VK и «Одноклассники».
Ранее Воробьев отмечал, что каждое обращение жителей Подмосковья в органы государственной власти и местного самоуправления должно быть отработано.
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