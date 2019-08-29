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Минтранс выделит свыше 5 млн рублей на защиту самолетов от птиц
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Августа 2019, 11:39
Как проинформировала газета «Известия», что на создание новой системы орнитологической безопасности полетов воздушных судов Минтранс РФ выделит 5,6 миллиона рублей.
Отмечается, что тендер на соответствующую разработку объявлен через несколько дней после аварийной посадки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», которая произошла 15 августа на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский» в Подмосковье.
Разработчикам системы необходимо представить предложения по стимулированию внедрения новых технологий в области орнитологической безопасности и найти подходы к собственникам аэропортов, чтобы они обеспечивали защиту от птиц на надлежащем уровне.
Кроме того, победитель тендера обязан изучить опыт США, Канады, Австралии и стран Евросоюза.
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