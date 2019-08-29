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До 25 градусов тепла ожидается в Московском регионе 1 сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Августа 2019, 11:41
Как информирует дежурный синоптик центра погоды «Фобос», что в День знаний в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода, но могут пройти небольшие дожди, на выходных воздух прогреется до 22-25 градусов.
Отмечается, что в пятницу и субботу преимущественно солнечно без существенных осадков. Днем в эти дни будет до 22-24 градусов. 1 сентября пройдут небольшие дожди, но будет так же тепло - 23-25 градусов.
Он добавил, что 2-3 сентября будет без осадков, температура воздуха сохранится в районе 23-25 градусов. В целом первая неделя осени будет менее теплой, чем последняя неделя лета.
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