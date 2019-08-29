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Более 3 тонн дикорастущей конопли уничтожили в Раменском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Августа 2019, 11:45
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в Раменском округе Подмосковья сотрудники полиции выявили участок с дикорастущей коноплей общей площадью около 3 гектаров, растения уничтожили.
Отмечается, что участок с коноплей нашли в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мак».
По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством – марихуаной.
Путем скашивания, перепахивания почвы и сжигания полицейские уничтожили очаг произрастания канабиса. Общая масса уничтоженных растений составила свыше 3 тонн.
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