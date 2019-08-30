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Музей ремесел построят в Серпухове под Соборной горой
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Августа 2019, 11:14
Как информируется на официальном сайте администрации городского округа, что в Серпухове под Соборной горой намерены возвести музей, который будет посвящен исконно русским ремеслам, фольклору и укладу.
Отмечается, что площадка под Соборной горой - место для проведения большого количества самых разных мероприятий. В этом году здесь были организованы фестиваль «Тепло», мото-рок фестиваль, и другие.
В то же время открытие музея даст положительный толчок к развитию площадки и города, а также положительно скажется на его туристической привлекательности.
Строить музей начнут в ближайшее время, а пока на его месте заканчивают работы по демонтажу и подготовке строительной площадки.
По словам главы городского округа Серпухов Юлии Купецкой, тематика музей будет полностью соответствовать историческому месту.
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