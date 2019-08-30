30августа 2019
пятница
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До плюс 25 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Августа 2019, 11:17
Как информируется на сайте «Метеоновости», что без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве и Подмосковье 30 августа.
Отмечается, что предстоящим днем в Московском регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 22-24 градуса, по области плюс 20-25 градусов.
Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба.
Погода в Москве и области последние августовские дни побалует теплом, кислородный и влажностный режим в пределах нормы. Это комфортные погодные условия для большинства жителей региона.
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