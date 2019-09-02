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Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Красногорске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Сентября 2019, 10:54
Как информируется на сайте регионального главка МЧС России, что в подмосковном Красногорске обнаружили мину времен Великой Отечественной войны, боеприпас не представляет опасности для людей.
Сигнал об обнаружении противотанковой мины времен ВОВ поступил спасателям 1 сентября в 14:00. Боеприпас нашли в микрорайоне Опалиха Красногорска на улице Свердлова.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами УМВД города Красногорска. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны в понедельник.
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