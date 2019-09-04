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Более 1,4 тыс вопросов поступило на горячую линию Роспотребнадзора в Подмосковье в августе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Сентября 2019, 18:54
Как информируется на сайте ведомства, что на горячую линию управления Роспотребнадзора по Московской области в августе поступило 1435 вопросов.
Отмечается, что на горячую линию поступило 373 вопроса санитарно-эпидемиологического надзора. Больше всего из этой группы – 71 – касалось нарушений санитарно-гигиенических норм в местах проживания – плесень, шум и так далее.
Жители задали 849 вопросов по защите прав потребителей. 182 из них – по продаже некачественных бытовых товаров (телефонов, холодильников, стиральных машин, пылесосов, автомобилей). 145 обращений касались нарушений правил торговли при дистанционной продаже, 111 – оказания услуг ЖКХ, 101 – продажи некачественных товаров повседневного спроса (одежды, обуви).
По правовым вопросам на горячую линию обратились 54 раза. Вопросов, касающихся деятельности центрального аппарата, поступило 42. 100 обращений не входили в компетенцию Роспотребнадзора.
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