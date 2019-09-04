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Девять школ и детских садов построят в Подмосковье до конца 2019 года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Сентября 2019, 18:55
Как информирует пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области, что с начала текущего года в Подмосковье за счет средств бюджета построили 11 школ и детских садов, еще девять объектов образования сдадут в эксплуатацию в ближайшее время..
Министр строительного комплекса области Руслан Тагиев добавил, что в Московской области реализуется большая государственная программа строительства объектов социальной инфраструктуры. С начала года уже введены два детских сада на 640 мест и девять школьных зданий, где будут учиться свыше 3000 детей. На ближайшее время запланирован ввод еще пяти школ и четырех детских садов», – сказал .
Он подчеркнул, что среди планируемых к открытию самая большая школа – на 1350 учащихся на улице Чистяковой в Одинцове.
Всего в 2019 году за счет средств бюджета в регионе планируется построить 89 объектов.
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