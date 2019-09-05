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Почти 17% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за сутки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Сентября 2019, 12:11
Как информируется на сайте «Метеовести», что в Подмосковье дожди принесли за сутки до 11 миллиметров осадков, что составляет почти 17% месячной нормы.
Отмечается, что накануне на территорию Европейской России с юго-запада вышел атмосферный фронт.
В Московском регионе прошли первые осенние дожди. Наиболее сильными дожди были на севере и западе Подмосковья, в Клину и Волоколамске выпало 9-11 миллиметров осадков. В Москве, на метеостанции ВДНХ, дожди оставили чуть более 1 миллиметра осадков.
5 сентября в Москве также ожидаются дожди – может выпасть от 3 до 5 миллиметров осадков.
В сентябре месячная норма осадков составляет 65 миллиметров.
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