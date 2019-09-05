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Снаряд времен войны нашли в Дмитровском округе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Сентября 2019, 12:22
Как информируется на сайте подмосковного главка МЧС России, что минометную мину времен Великой Отечественной войны нашли в Дмитровском городском округе, угрозы для населения она не представляет.
Отмечается, что 4 сентября поступил сигнал об обнаружении 80-миллиметровой минометной мины времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений составляет 3 километра.
Место находки оцепила полиция. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда на четверг, 5 сентября.
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