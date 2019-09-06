06сентября 2019
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Радиационные туманы окутали Подмосковье в ночь на пятницу
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Сентября 2019, 11:06
Как информируется на сайте «Метеоновости», что видимость в Московской области ночью и утром 6 сентября местами ухудшилась до 200 метров из-за густых туманов радиационного происхождения.
Отмечается, что туман в основном рассеялся к 9 утра, лишь на крайнем западе он еще сохранялся. Влажность воздуха в зоне туманов достигала 100%, из-за чего казалось, что утро холодное. Но нигде температура воздуха не была ниже плюс 10 градусов.
На данный момент в центре страны активно формируются туманы. Они образуются из-за радиационного выхолаживания приземного слоя воздуха при прояснениях после дождей и при поступлении теплого и влажного воздуха на предварительно выхоложенную поверхность.
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