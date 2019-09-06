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Более 400 подмосковных детей‑сирот получили жилье с начала года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Сентября 2019, 11:11
Как проинформировала пресс-служба первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой, что в 2019 году в Московской области уже 406 детей-сирот стали обладателями собственного жилья, за пять лет они получили свыше 3600 квартир.
Забралова добавила, что с начала года в Московской области ключи от собственной квартиры получили 406 детей-сирот. Всего до конца года жильем будут обеспечены 734 человека.
По ее словам, на этот год на обеспечение детей-сирот из областного бюджета выделено в общей сложности свыше 1,9 миллиарда рублей.
Без преувеличения в Подмосковье система выдачи детям-сиротам квартир выстроена на высоком уровне. В регионе 100% сирот получают жилье.
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