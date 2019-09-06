06сентября 2019
пятница
|
Карантин по пневмонии овец отменили в Подольске
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Сентября 2019, 11:15
Как проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, что в подмосковном Подольске отменили карантин по пневмонии овец, было сдано на убой 250 овец из сельхозхозяйства, где был объявлен карантин.
Разин добавил, что ограничительные мероприятия отменены по Висна-мэди, или, другими словами, прогрессирующей пневмонии мелкого рогатого скота на территории сельхозхозяйства «Агрофирма Федюково», расположенного вблизи деревни Ворыпаево в городском округе Подольск Московской области.
В хозяйстве провели комплекс мероприятий по ликвидации и предупреждению распространения этого заболевания. На убой сдали 250 овец.
Пневмония овец — воспаление легких — незаразное для человека заболевание.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +21 +23
вечером +16 +18 ночью +13 +15
Котировки
Партнеры