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Два боеприпаса времен ВОВ обнаружили в Рузском и Волоколамском округах
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Общество — 9 Сентября 2019, 11:40
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что в подмосковных Рузском и Волоколамском городских округах обнаружили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, угрозы для населения они не представляют.
Отмечается, что в 11:50 8 сентября от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Волоколамский в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступил сигнал об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: Волоколамский городской округ, сельское поселение Спасское, деревня Рюховское, СНТ «Авангард», улица Просторная, участок 49.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами Волоколамского ОМВД.
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