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«Пятерочку» с полностью автоматизированной системой покупок открыли в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Сентября 2019, 11:50
Как информирует газета «Ведомости», что в Подмосковье открыли экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров, первая точка находится в Долгопрудном, работает круглосуточно только для сотрудников компании.
Отмечается, что для входа в киоск нужно приложение «Пятерочка с собой»: система формирует динамический QR-код, покупатель может отсканировать его и попасть в торговый павильон, где продается около 250 наименований продукции, а оплатить покупку можно на кассе самообслуживания или через приложение.
«Пятерочка с собой» работает по принципу «умный дом»: на основе архитектуры IoT (интернет вещей) действует система датчиков, они в автоматизированном режиме контролируют вход, выход, нахождение на объекте, регулируют температурный режим, вентиляцию, освещение, определяют задымление и обеспечивают физическую безопасность.
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