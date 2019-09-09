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Нарушений общественного порядка не допустили на выборах в РФ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Сентября 2019, 11:54
Как информируется на сайте МВД России, что 8 сентября, в единый день голосования, на выборах по всей стране порядок и безопасность обеспечивали свыше 130 тысяч сотрудников органов внутренних дел, нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов, допущено не было.
Отмечается, что нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов, не допущено. После закрытия участков сотрудниками полиции организовывается безопасная транспортировка избирательных бюллетеней и документации в территориальные избирательные комиссии.
Полицейские, которые работали на избирательных участках, также приняли участие в голосовании.
Руководство ЦИК РФ положительно оценило работу полицейских по обеспечению безопасности на выборах.
В единый день голосования в Подмосковье прошли выборы в советы депутатов муниципалитетов, в столице – выборы в Мосгордуму.
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