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250‑летие баснописца Ивана Крылова отпразднуют в саду «Эрмитаж» 21 и 22 сентября
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Общество — 10 Сентября 2019, 12:17
Как информируется на официальном сайте мэра Москвы, что в саду «Эрмитаж» 21 и 22 сентября отпразднуют 250-летний юбилей известного российского баснописца Ивана Крылова.
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский добавил, что гостям фестиваля хочется показать, что классика русской литературы остается актуальной даже спустя века: многие крыловские сюжеты можно встретить и в наши дни, но в более современных декорациях.
Главной площадкой фестиваля станет «Открытая библиотека» неподалеку от главной сцены сада. Там горожане будут встречаться с писателями, художниками, режиссерами, поэтами и журналистами.
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