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Девять боеприпасов времен ВОВ обнаружили в Подмосковье за сутки
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Общество — 10 Сентября 2019, 12:19
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Подмосковье 9 сентября, находки сделали в Одинцовском округе и Щелкове.
Отмечается, что 9 сентября в 15:50 от оперативного дежурного ЕДДС Одинцовского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступил сигнал об обнаружении восьми артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны по адресу: Одинцовский округ, деревня Скоротово.
Угрозы для населения данные боеприпасы не представляют. Уничтожение боеприпасов запланировано на вторник.
Еще одну находку сделали накануне вечером в СНТ «Энергостроитель» на территории городского округа Щелково.
Изъятие и уничтожение боеприпаса планируют провести во вторник.
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