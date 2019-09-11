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В Подмосковье в среду заработает горячая линия по вопросам качества мясной продукции
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Общество — 11 Сентября 2019, 12:16
Как информируется на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области, что в Подмосковье с 11 сентября начнет свою работу горячая линия по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции.
Отмечается, что управление Роспотребнадзора по Московской области в период с 11 сентября по 25 сентября 2019 года проводит консультирование по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности.
Консультации дадут по нормативным требованиям к мясной и рыбной продукции, будут предоставлены рекомендации по выбору продуктов питания, ответят на вопросы о сроках годности пищевых продуктов, расскажут, куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного, просроченного продукта в магазине.
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