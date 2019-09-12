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Мособлдума отсрочила на 5 лет обязательный перенос розничных рынков в капитальные строения
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Сентября 2019, 12:14
Как рассказал корреспондент РИАМО, что депутаты Московской областной думы на заседании 12 сентября приняли закон, согласно которому введение обязанности по размещению розничных рынков в капитальных строениях откладывается на пять лет.
Отмечается, что законопроект депутатам представил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников. Он отметил, что законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Московской области.
Посаженников подчеркнул, что проектом закона предлагается внести изменения в часть 2 статьи 10 закона, предусматривающие, что требования об использовании при организации торговой деятельности на сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынках, расположенных на территории Московской области, исключительно капитальных зданий, строений, сооружений вступают в силу с 1 января 2025 года.
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