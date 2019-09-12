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Подмосковные скейт‑парки нанесли на онлайн‑карту
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Сентября 2019, 12:20
Как информируется на официальном портале регионального правительства, что скейтеры теперь могут найти площадки для занятий в Подмосковье с помощью интерактивной карты.
Отмечается, что на карте обозначены не только профессиональные скейт-парки, но и более мелкие площадки для экстремального спорта с рампами, перилами и другим оборудованием. В Подмосковье такие площадки созданы в парках и скверах, а также во дворах и на стадионах.
Московская область вкладывает в скейт-парки порядка 100 миллионов рублей ежегодно. Развитие спортивной инфраструктуры проходит по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках программы «Спорт Подмосковья».
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