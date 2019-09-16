16сентября 2019
понедельник
|
Пробка длиной около 5 км образовалась на трассе А‑107 в Подольске
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 16 Сентября 2019, 12:01
Как информирует сервис «Яндекс.Пробки», что в подмосковном Подольске на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной около 5 километров утром 16 сентября.
Отмечается, что по данным сервиса, на 11:20 на автотрассе А-107 образовалась почти пятикилометровая пробка. Движение затруднено от СНТ «Новгородово» до автобусной остановки «ДСР-13». Средняя скорость движения на данном участке автодороги составляет 20 километров в час.
Также пробки образовались на улицах Кирова, Большая Серпуховская, Матросская, Стекольникова, проспекте Ленина, Старом Симферопольском шоссе и других.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
ночью +9 +11 утром +9 +11
Котировки
Партнеры