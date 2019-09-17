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Выборы в единый день голосования в 2020 году пройдут в 8 округах Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Сентября 2019, 12:08
Как рассказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, что в восьми городских округах Московской области в 2020 году пройдут выборы в советы депутатов муниципальных образований.
Березкин добавил, что в 2020 году нас ждут выборы на восьми территориях. Тоже довольно большая кампания, в которую будут привлечены порядка миллиона человек.
Отмечается, что в презентации Березкина сообщается, что выборы в единый день голосования в 2020 году пройдут в городских округах Балашиха, Лыткарино, Дмитровский, Молодежный, Подольск, Рошаль, Фрязино и Электросталь.
Восьмого сентября в Подмосковье прошла 31 кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени были включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграли 584 мандата.
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