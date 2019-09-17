17сентября 2019
вторник
|
Около 20 ДТП на переездах произошло на полигоне МЖД с начала года
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 17 Сентября 2019, 12:11
Как проинформировал представитель пресс-службы МЖД, что с начала текущего года на полигоне Московской железной дороги произошло 20 столкновений автотранспорта с поездами, всего пострадало восемь человек, из них двое погибли.
Отмечается, что на Московской железной дороге с 2 по 30 сентября проводится акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение аварийности на переездах.
Цель акции - предотвратить и снизить количество ДТП. Поводом для проведения акции стало ДТП в Подмосковье, когда водитель нарушил правила и совершил столкновение с электричкой.
В рамках акции железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД организуют рейды на переездах с целью выявления и наказания нарушителей, а также посещают транспортные предприятия, где напоминают автомобилистам правила пересечения железнодорожных путей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +12 +14
вечером +8 +10 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры