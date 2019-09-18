18сентября 2019
среда
|
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала месяца
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Сентября 2019, 12:06
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в столице ночь на 18 сентября стала самой холодной с начала сентября, на ВДНХ температура воздуха составляла всего 6,4 градуса.
Отмечается, что минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 6,4 градуса, на ТСХА - 6,8 градуса, в МГУ - 7,5 градусов.
Холодной оказалась и ночь в Подмосковье. Самая низкая по области температура зафиксирована в городском округе Истра — 4,7 градуса. В Клину она составила 6,3 градуса, в Наро-Фоминске - 6,8 градуса.
При этом на восточной части Московской области ночная температура была выше 5 градусов. Рекордно холодная ночь с начала месяца остается в регионе за 15 сентября.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
вечером +7 +9 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры