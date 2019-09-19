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Артиллерийский снаряд и ручную гранату времен ВОВ обнаружили в Клину
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Общество — 19 Сентября 2019, 12:08
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Великой Отечественной войны обнаружили в городском округе Клин, угрозы жизни населения нет.
Отмечается, что артиллерийский снаряд был найден в поселке Шевляково. Охрана выставлена силами ОМВД городского округа Клин.
18 сентября в 13:25 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Клин в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступил сигнал об обнаружении артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 19 сентября.
18 сентября в 19:20 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Клин в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступил сигнал об обнаружении ручной гранаты времен Великой Отечественной войны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.
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