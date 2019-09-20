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Воробьев: новая поликлиника № 5 в Химках укомплектована профессионалами
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Сентября 2019, 12:02
Как проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, что новая поликлиника № 5 в подмосковных Химках укомплектована профессионалами и позволяет пройти диспансеризацию за 120 минут.
Глава региона проверил новую поликлинику № 5 в Химках 20 сентября. Медучреждение запустилось в начале сентября, к нему прикреплено 14000 человек. Пропускная способность - 400 человек в день. Глава региона осмотрел блок диспансеризации, детское отделение, а также пообщался с врачами.
Он отметил, что важным достижением медучреждения является диспансеризация за 120 минут.
Для удобства населения в новой поликлинике в Химках создано отделение медицинской профилактики. Все кабинеты отделения расположены в одном холле, чтобы дать возможность удобно и без очередей пройти профилактический осмотр или диспансеризацию.
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