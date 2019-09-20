20сентября 2019
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Минувшая ночь стала самой холодной в Московском регионе с начала осени
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Сентября 2019, 12:04
Как рассказал дежурный синоптик центра погоды «Фобос», что прошедшая ночь стала самой холодной в Москве и Московской области с начала осени, в столице температура воздуха составила 3,2 градуса тепла, в Подмосковье - плюс 0,5 градуса.
Отмечается, что эта ночь стала самой холодной с начала месяца. На ВДНХ зафиксировано 3,2 градуса тепла. По области самая низкая температура - 0,5 градуса.
По прогнозу синоптиков, в пятницу в Московском регионе при облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Воздух в столице сможет прогреться лишь до плюс 10-12 градусов, по Московской области - до 9-14 градусов выше нуля.
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