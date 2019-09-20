20сентября 2019
пятница
|
Более 43 тыс га леса восстановили в Подмосковье после эпидемии жука‑короеда
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Сентября 2019, 12:05
Как проинформировала пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья, что в Московской области с 2013 года на землях Гослесфонда восстановили свыше 43000 гектаров, которые пострадали от эпидемии жука-короеда, на данный момент прироста площадей зараженного леса в регионе практически не наблюдается.
Отмечается, что в Подмосковье с 2013 года проведена масштабная работа по восстановлению лесных массивов. После эпидемии жука-короеда на месте санитарных рубок высажены сеянцы, специально выращенные в подмосковных питомниках. В результате на землях Гослесфонда восстановлено более 43 тысяч гектаров.
По результатам проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий на территории региона распространение короеда-типографа подошло к естественным показателям. Прироста площадей зараженного леса в Московской области практически не наблюдается.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +7 +9
вечером +3 +5 ночью +3 +5
Котировки
Партнеры