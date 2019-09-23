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Более 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах утром в понедельник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Сентября 2019, 12:20
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что утром 23 сентября в столичных аэропортах Внуково и Домодедово задержали и отменили 33 прилета и вылета.
Отмечается, что во Внукове задержали четыре рейса. В Домодедове задержали 22 рейса, отменили семь.
В Шереметьеве и в подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов на данный момент нет.
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани.
Днем в понедельник в столице ожидается ветер до 17 метров в секунду.
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