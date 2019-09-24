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Боеприпас времен ВОВ нашли на мусорном полигоне «Кучино» в Балашихе
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Общество — 24 Сентября 2019, 12:10
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по региону, что за прошедшие сутки в пяти муниципалитетах Московской области нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны, находки не представляют угрозы для людей.
Отмечается, что в 09:00 23 сентября поступил сигнал об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: городской округ Балашиха, полигон ТБО «Кучино». Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Боеприпас изъят и уничтожен силами министерства обороны.
Также боеприпасы были найдены в городских округах Дмитровский, Рузский, Одинцовский и Можайский. Все находки были изъяты для дальнейшего уничтожения.
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