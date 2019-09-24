24сентября 2019
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До 10 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Московском регионе во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Сентября 2019, 12:13
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 24 сентября в Москве и Подмосковье могут пройти кратковременные дожди, максимальная температура воздуха составит 10 градусов, ветер будет северо-западного направления до 7 метров в секунду.
Во вторник погоду в столице и области будет определять тыловая часть циклона, центр которого ушел за Урал. При переменной облачности местами еще не исключен небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 6-8 градусов, по области 5-10 градусов.
Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление еще немного подрастет и в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.
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