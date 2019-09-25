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Более 66 тыс тонн овощей собрали в теплицах Подмосковья с начала года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Сентября 2019, 10:39
Как проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, что в Московской области с начала 2019 года собрали 66100 тонн овощей.
Разин подчеркнул, что за 9,5 месяцев 2019 года в области вырастили и собрали 66,1 тысячу тонн овощей защищенного грунта, что превысило годовой показатель прошлого года на 5,7%. В 2018 году валовый сбор овощей в теплицах составил 62,5 тысячи тонн.
Он отметил, что на данный момент в области работает семь крупных сельскохозяйственных предприятий, выращивающих овощи защищенного грунта. Среди лидеров — «Агрокультура Групп» из Каширы, «Иванисово» из Электростали, «Луховицкие овощи» и Орехово-Зуевское предприятие «Аграрное».
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