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Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Лобне
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Сентября 2019, 10:46
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что снаряд времен Великой Отечественной войны нашли около дома №8 по Батарейной улице в подмосковной Лобне, угрозы для людей находка не представляет.
Отмечается, что в 15:09 24 сентября от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Лобня в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступил сигнал об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной войны при проведении земляных работ по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.
Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 «Мособлпожспаса» на 25 сентября.
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