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Прохладная и облачная погода сохранится в четверг в Московском регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Сентября 2019, 12:10
Как информируется на сайте «Метеоновости», что среднесуточная температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже нормы 26 сентября в Москве и Подмосковье, будет дуть северо-западный ветер.
Отмечается, что предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 9-11 градусов, по области 7-12 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.
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