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В Подмосковье началось строительство образовательного центра в парке «Патриот»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Октября 2019, 12:03
Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, что в Подмосковье запустилось строительство учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке Вооруженных сил РФ «Патриот».
В 2020 году планируется начать работу по приглашению туда старшеклассников.
Воробьев подчеркнул, что участие в этой работе примет военный комиссариат Московской области.
Учебно-методический центр будет размещен на территории 28,45 гектара. «Авангард» оснастят современным компьютерным и мультимедийным оборудованием и тренажерами. В учебном процессе будут использованы современные методики и образовательные технологии.
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