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«Желтый» уровень опасности погоды из‑за ветра продлили в Московском регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Октября 2019, 12:13
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве до 15 часов 2 октября продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за порывистого ветра.
«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
«Желтый» уровень объявили в Московском регионе до 15 часов 2 октября из-за порывистого ветра местами.
В Центральном федеральном округе «желтый» уровень также объявили на территории Тверской, Ярославской, Костромской и Рязанской областей.
В первые два дня октября в Московском регионе порывы ветра будут усиливаться до 12-17 метров в секунду. Второго октября ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ночью температура составит 5-7 градусов, днем – 14-16.
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