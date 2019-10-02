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В Домодедове разыскивают пропавшую 38‑летнюю женщину
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Октября 2019, 12:19
Как информируется на официальной странице «Инфорг Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», что в городском округе Домодедово разыскивают 38-летнюю Екатерину Перову, которая пропала 19 сентября.
Отмечается, что пропала Перова (Иванова, Басманова) Екатерина Николаевна, 38 лет, Домодедово, Московская область. С 19 сентября 2019 года ее местонахождение неизвестно.
Рост женщины 162 сантиметра, она худощавого телосложения, у нее темные волосы и светло-карие глаза. С собой у Перовой была бежевая сумка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.
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