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В Балашихе до 17 октября будут принимать заявки на конкурс лучших мам Подмосковья
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Общество — 3 Октября 2019, 12:17
Как информируется на сайте администрации муниципалитета, что прием документов на первый этап конкурса «Мамы Подмосковья. Топ 10» ведется в Балашихе, заявки на участие принимаются до 17 октября.
Отмечается, что данный фестиваль проводится в Московской области каждый год в преддверии Дня матери. Цель фестиваля-конкурса «Мамы Подмосковья. Топ 10» – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни и ценностей, ответственности в воспитании детей.
Начальник управления соцзащиты населения городского округа Игорь Мамонкин подчеркнул, что в данном конкурсе могут принять участие женщины, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, включая приемных. Для участия в первом этапе конкурса жительницам нашего города нужно обратиться с пакетом документов в управление социальной защиты населения Балашихи.
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